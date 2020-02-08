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أخبار العالم

تسجيل 723 حالة وفاة و34598 إصابة مؤكدة بكورونا في أحدث حصيلة بالصين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو.

وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.

وبنهاية يوم الجمعة تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في تايوان.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أنه تمت مزامنة تسلسل الجينوم لخمس سلالات من فيروس كورونا الجديد (2019-إن سي أو في) من قبل المركز الوطني الصيني لبيانات الجينوم ومشاركتها مع قاعدة بيانات أمريكية.

وأوضحت الأكاديمية أنه من خلال آلية مشاركة البيانات، تمت مزامنة السلالات مع قاعدة بيانات "جينبنك" في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة، حيث تكون أرقام تسلسل السلالات من "إم تي 019529" إلى "إم تي 019533"، مشيرة إلى أنه منذ إصدار قاعدة بيانات (2019-إن سي أو في) في 22 يناير الماضي، تم جمع وتكامل تسلسل الجينوم لـ82 سلالة فيروسية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه باستخدام قاعدة البيانات، أجرى الباحثون تحليل التباين لجينوم (2019-إن سي أو في) وحصلوا على معلومات مفصلة عن درجة الاختلاف ومنطقة التباين وقاعدة الاختلاف بين سلالات (2019-إن سي أو في) و(سارس - سي أو في) وبين (2019-إن سي أو في) وسلالات فيروس كورونا الخفافيش التي تشبه السارس.

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