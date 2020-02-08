كورونا.. مستشفى صيني يقدم لمشتبه بإصابتهم بالفيروس وجبة عشاء لحم سلاحف.. فيديو





ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن مستشفى بمدينة ووهان الصينية قدمت وجبة عشاء من لحم السلاحف للمرضى الموجودين في الحجر الصحي.





وبحسب الصحيفة، قال أحد المرضى في مقطع فيديو إن المستشفى قدمت "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".





ويعتبر لحم السلحفاة الناعمة، مغذي للغاية في الطب الصيني التقليدي. ويعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.





ويأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذي.





ويعتقد الخبراء أن مرض كورونا المعدي الذي أودى بحياة 722 شخصا، وأكثر من 34.5 ألف مصاب حتى الآن في الصين، انتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، وخاصة الخفافيش والثعابين.



