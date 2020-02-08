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فن

بتمرينات قاسية | ماجد المصرى يشعل إنستجرام من داخل الجيم

السبت 08/فبراير/2020 - 10:55 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
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شروق حمدى
شارك الفنان ماجد المصرى متابعيه بفيديو جديد من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر ماجد المصرى من داخل الجيم وهو يمارس تمرينات قاسية ويستعرض لياقته البدنية. 

ونال الفيديو إعجاب كبير من متابعى ماجد المصرى، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: عاااش، ربنا يحفظك، ايه اللياقة دى كلها ما شاء الله.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى عًرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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صباح الفل ❤️💪💪 @belalmmohamed

A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial) on

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