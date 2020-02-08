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محافظات

لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور

السبت 08/فبراير/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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شمس يونس

يعد "دير الفاخورى" من أجمل الأديرة القبطية بالأقصر ولها طابع تاريخي متميز ويقع غرب قرية أصفون فى الصحراء الغربية ويبعد عنها بحوالى 6 كيلو مترات كما يبعد عن مدينة إسنا إلى الشمال الغربي بحوالى 25 كيلو مترا.

ويستعرض القس متاؤس زخارى راعي كنيسة الام دولاجى باسنا 13 معلومة عن الدير .

دير الفاخورى ينسب الى القديس " متاؤس الفاخورى " والذى ولد في الاقصر من أبوين مسيحين 

لقب الانبا متاؤس بالفاخورى لصناعته الفخار وكانت هذه هى الحرفة الرئيسية للرهبان بهذا الدير.

يقع الدير بجنوب محافظة الأقصر غرب قرية أصفون فى الصحراء الغربية ويبعد عنها بحوالى 6 كم كما يبعد عن مدينة إسنا إلى الشمال الغربى بحوالى 25 كم .

تأسس الدير على يد الانبا " باخوميوس "  فى القرن الرابع الميلادى وهو أحد أديرة السلسلة الرهبانية فى جنوب الصعيد .

الدير يوجد به كنيسة أثرية يرجع تاريخها إلى القرن الثانى عشر الميلاد بجوارها حجرة بها جسد القديس متاؤس.

الدير يوجد به حصن أثرى بارتفاع 20 مترا ويعد أحد نماذج العمارة الدفاعية مصمم بطريقة معمارية لا يمكن لأى مهاجم من اختراقه

مساحة الدير حوالى فدانين وله زمام أكثر من 38 فدانا، يضم الدير كتابات وزخارف متنوعة.

كما تضم الكنيسة التى بداخله رسوم فرسكو تعد من أهم المناظر المائية التى رسمت فى الكنائس المصرية من طيور وأشكال هندسية وأشكال للصليب وبها رسوم للسيد المسيح والتلاميذ الأثنى عشر وأنبياء العهد القديم ورسوم للقديس الأنبا متاؤس الفاخوري .

فى عام 1976 بعهد البابا شنودة الثالث بتعمير الدير وتوصيل المياه والكهرباء له مما شجع الشباب للتكريس والرهبنة.

اسس الانبا أمونيوس أسقف الأقصر وإسنا وأرمنت داخل دير الفاخورى بيت للخلوة الروحية وجدد أسواره الخارجية .

اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس بدير الانبا متاؤس الفاخورى وتم تنصيب الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر للإشراف على الدير

ويحتفل الأقباط من كل عام بذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بديره.

لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
لكل اسم حكاية.. دير الفاخورى بالأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادى ويضم أهم الصور المائية بالكنائس..صور
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