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تعليم

إجراءات احترازية لفيروس كورونا مع بدء الدراسة بجامعة طنطا

السبت 08/فبراير/2020 - 01:00 م
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن استقبال الجامعة لطلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بجميع كلياتها، حيث تم إعلان الجداول الدراسية والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل المدرجات اعتبارًا من اليوم الأول للدراسة.

وقال الدكتور مجدي سبع، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

 وكان الدكتور  مجدي سبع، أعلن في وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل الجامعة، حيث تم التواصل مع وزارة الصحة ومديرية الشوون الصحية بالغربية لأخذ كل الاحتياطات والتعليمات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم التأكيد على تخصيص وقت للأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة، ونوه نائب رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية استعدت جيدا لاستقبال طلابها والتى يصل عددهم إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة.

وأضاف "مبارك"، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
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