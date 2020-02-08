7 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان قانون رسوم التموين

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.





وحملت الدعوى المقامة من ماجدة رفعت السباعي رقم 96 لسنة 27 دستورية، واختصمت فيها وزير العدل وآخرين.