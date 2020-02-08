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حوادث

عثر عليه بمدخل عمارة.. الحماية المدنية تنقذ قردا ضالا في الإسكندرية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قامت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، بتسليم قرد ضال عثر عليها أمام مدخل أحد العقارات إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من بعض الأهالي يفيد مشاهدة حيوان ضال "قرد" أمام مدخل أحد العقارات، وانتقلت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود الحيوان المشار إليه بالمكان المذكور، وجرى إيداعه بقفص وتسليمه مع لمسئولي حديقة الحيوان بالإسكندرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة.
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