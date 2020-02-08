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بين الناس

أهالى منطقة عبد الله رفاعى يستغيثون من القمامة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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كريم ناصر
بعث أحمد نادر أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة المرج.

وأوضح أحمد أن سكان منطقة المرج تحديدا منطقة عبد الله رفاعى تعانى من انتشار الروائح الكريهة والكلاب الضالة الناتجة عن تراكم القمامة بالشارع  ما يعطل حركة السير، ويفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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