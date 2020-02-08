أهالى منطقة عبد الله رفاعى يستغيثون من القمامة

بعث أحمد نادر أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة المرج.

وأوضح أحمد أن سكان منطقة المرج تحديدا منطقة عبد الله رفاعى تعانى من انتشار الروائح الكريهة والكلاب الضالة الناتجة عن تراكم القمامة بالشارع ما يعطل حركة السير، ويفسد المظهر الحضارى للحى.