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محافظات

تحصين 217 ألف رأس أغنام ضد الجلد العقدي وجدري الضأن ببني سويف

السبت 08/فبراير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام ،والتي بدأت في الأول من فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة،طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية  في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده  طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للأغنام التى تم تحصينها ،قد وصل إلى 17 ألفاً و298 رأسًا بواقع  15 ألفاً و723  رأساً من الأبقار وألفاً و575 رأساً من الأغنام، وذلك "منذ انطلاق الحملة وحتى الخميس الماضي"، فيما  تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.
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