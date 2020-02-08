تحصين 217 ألف رأس أغنام ضد الجلد العقدي وجدري الضأن ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام ،والتي بدأت في الأول من فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة،طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة.





وتبين من التقرير الذي أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للأغنام التى تم تحصينها ،قد وصل إلى 17 ألفاً و298 رأسًا بواقع 15 ألفاً و723 رأساً من الأبقار وألفاً و575 رأساً من الأغنام، وذلك "منذ انطلاق الحملة وحتى الخميس الماضي"، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.



