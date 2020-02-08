وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يناقش خطة ترامب مع نظيره الأمريكي

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن المنسق العام للخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أجرى محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول خطة السلام في الشرق الأوسط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة باسم "خطة السلام الأمريكية.





وأوضح الموقع أنه في أول رحلة له إلى واشنطن منذ توليه منصبه، التقى بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقال إنهما ناقشا العديد من القضايا.

وبحسب الموقع، قال بيان الخارجية الأمريكية إن بومبيو وبوريل ناقشا "آفاق السلام في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واعتبرا إيران وروسيا مسؤولتين عما يزعزع الاستقرار في المنطقة".





ومن المقرر أن يلتقي جوزيف بوريل في واشنطن مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، بالإضافة إلى لقاء مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي.

وأضاف الموقع، أن رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، انتقد بشكل علني خطة ترامب، قائلًا: إنه "يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض مباشرة على حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967".





وقال بوريل في بيان هذا الأسبوع إن المبادرة الأمريكية "انحرفت عن المعايير المتفق عليها دوليًا"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي قَلِق بشكل خاص من رغبة إسرائيل في ضم غور الأردن".

وصدرت انتقادات بوريل عندما فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على بيان مشترك حول هذا الموضوع، بسبب معارضة هنغاريا والنمسا لنصوصه.