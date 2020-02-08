قرار جديد من المحاكمة في دعوى سمية الخشاب ضد أحمد سعد

أجلت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، الدعوى التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019، التي أقامتها الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لإلزامه بدفع النفقة والعدة، إلى جلسة 7 مارس القادم لتقديم المستندات من محامى الخصم.
وغادرت "الخشاب"، مقر المحكمة، بعدما استمع القاضي إلى أقوالها، وظهرت مرتدية زيا أسود ورفضت التصوير.
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وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.