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أخبار البلد

تفاصيل اختيار أول راهب ضمن سكرتارية البابا تواضروس الثاني

السبت 08/فبراير/2020 - 05:24 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استعان بأحد الرهبان لينضم إلى سكرتارية قداسة البابا.

وأضاف القس بولس حليم في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري أن البابا تواضروس استعان بالأب كيرلس الأنبا بيشوي، وهو أول راهب يتم الاستعانة به ضمن سكرتارية قداسة البابا منذ تجليسه.

ويحرص قداسة البابا تواضروس الثاني منذ تجليسه على الكرسي المرقسي على التجديد في مجال الادارة الكنسية، وأن حركة التغيير والتجديد في المناصب الإدارية بالكنيسة، تأتي في إطار احتياجها إلى فكر إدارى حديث، وضخ دماء جديدة.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني في أكثر من مناسبة أن الكنيسة منذ تأسيسها وهي تقوم على نظام يتطور إداريًا من مرحلة إلى مرحلة، بحسب معطيات الزمان الذي توجد فيه.

كما أن قداسة البابا تواضروس الثاني يؤمن بضرورة توافر نظام إدارى جيد  مع امتداد الكنيسة واتساع عملها وخدمتها ونشاطها؛ وبحسب المسئوليات التي تظهر لخدمتها.
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