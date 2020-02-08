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رياضة

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 05:29 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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سيد احمد
نشر محمود كهربا لاعب النادى الاهلى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق كهربا قائلا " سلامآ علي من ظنوا فينا السوء واحنا في السوق بنجيب برقوق🤣🤣 ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 



بعشقك مع انك زملكاوى - نى نى - منور ياحوده 



و حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة 20 مشجعا من جماهير القلعة البيضاء، في أحداث الدفاع الجوي.


وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله العشرين.. ذهبوا إلى جنة الخالدين".


وأضاف كهربا: "لن ننساكم سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".


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