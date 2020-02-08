ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للعمل "معلم متطوع" بمدارس الإسكندرية

صدق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، على الإعلان عن فتح باب التطوع للعمل كـ"معلم متطوع" من حملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين بالعمل بمهنة التدريس تطوعا وذلك بالمدارس التي بها عجز في التخصصات، علي أن يكون التقديم بدءا من غد الأحد وحتى الأحد ١٦ فبراير ولمدة أسبوع.





ووجه محافظ الإسكندرية مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تسكين المعلم المتطوع في أقرب مدرسة لمحل سكنه وفقا للعجز والزيادة بها فيما يخدم تخصصه. جاء ذلك وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.





من جانبه، أوضح يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه من يرغب الالتحاق بالعمل ك"معلم متطوع" يتم تقديم الملفات باليد في المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه أو الإدارة التي يرغب في العمل تطوعا بها، وسيتم تسكينه عقب استيفاء جميع المستندات المطلوبة المعلن عنها بالإدارة التعليمية.





المستندات المطلوبة :





-طلب من الراغب في العمل التطوعي وفقا للنموذج المعد.

-صورة بطاقة الرقم القومي (تكون سارية).

-أصل المؤهل العالي التربوي (أو أصل المؤهل العالي المناسب+ دبلوم تربوي).

-الموقف من الخدمة العسكرية (بالنسبة للذكور).

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان المقابلات الشخصية وفقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية.