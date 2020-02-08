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فن

من كواليس الفرصة الثانية.. إدوارد مع ياسمين صبري

السبت 08/فبراير/2020 - 07:01 م
ادوارد وياسمين صبرى
ادوارد وياسمين صبرى
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محمد بدران

شارك الفنان إدوارد جمهورة صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.


وظهر إدوارد في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل والمخرج مرقص عادل، وذلك أثناء التحضيرات لبدء التصوير، وعلق قائلًا: "من تصوير مسلسل الفرصة الثانية رمضان٢٠٢٠".


يذكر أن مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.


ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".


وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان إدوارد وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

من كواليس الفرصة الثانية.. إدوارد مع ياسمين صبري
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