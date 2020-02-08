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رياضة

حسين الشحات يرقص مع أمح الدولي احتفالا بفوز الأهلي على بيراميدز .. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 08:15 م
امح الدولى وحسين
امح الدولى وحسين الشحات
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سيد احمد
نشر أمح الدولى فيديو له مع حسين الشحات عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .

وعلق أمح الدولى على الفيديو قائلا: " الفيديو كامل علي اليوتيوب امح وحسين الشحات يحتفلان بالفوز علي بيراميدز علي طريقتهم الخاصة".


واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة  من مضيفه بيراميدز بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي الى النقطة 39  فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب .


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