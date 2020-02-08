حسين الشحات يرقص مع أمح الدولي احتفالا بفوز الأهلي على بيراميدز .. شاهد





وعلق أمح الدولى على الفيديو قائلا: " الفيديو كامل علي اليوتيوب امح وحسين الشحات يحتفلان بالفوز علي بيراميدز علي طريقتهم الخاصة".









واقتنص الفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بيراميدز بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .





الفوز رفع رصيد النادي الأهلي الى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب .







