أحمد موسى يعلن عن فرص عمل جديدة.. اعرف التفاصيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك حوالي 8 آلاف فرصة عمل لدى الشركة الوطنية للطرق .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشركة الوطنية للطرق بدأت في تشغيل محطة رسوم الإسماعيلية بأعلى جودة وكفاءة .





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يتم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها ولفت: "لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ 40 عاما".



