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توك شو

أحمد موسى يعلن عن فرص عمل جديدة.. اعرف التفاصيل.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك حوالي 8 آلاف فرصة عمل لدى الشركة الوطنية للطرق .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الشركة الوطنية للطرق بدأت في تشغيل محطة رسوم الإسماعيلية بأعلى  جودة وكفاءة .

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يتم إنشاء موقف مراقب بالكاميرات في عزبة الهجانة ومراقبة بغرفة العمليات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين فيها ولفت: "لأول مرة يزور رئيس الدولة أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وظلت مهملة منذ  40 عاما".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يقطن منطقة عزبة الهجانة 3 مليون نسمة  وتمتد من طريق السويس وحتى الحي العاشر  وكانت منطقة غير مخططة ولا يوجد يها شبكات صرف ومياه وتم بناء فيها ابراج تصل لـ 14 دور ومخالفة ".
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