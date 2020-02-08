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أخبار العالم

أنباء عن خسائر في الأرواح.. إطلاق نار على قوات أمريكية في أفغانستان

السبت 08/فبراير/2020 - 08:37 م
إطلاق نار على قوات
إطلاق نار على قوات أمريكية في أفغانستان
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قسم الخارجي
قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية في أفغانستان تعرضت لإطلاق نار مباشر.

وأكد سوني ليجيت  المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان ،إن القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة التي تقوم بعملية في مقاطعة نانجارهار تعرضت لإطلاق نار مباشر في 8 فبراير"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعملون على معرفة التفاصيل ، لكنهم أكدوا أن هناك خسائر.

وتابع قائلا "نحن نقيّم الموقف وسنقدم المزيد من التحديثات عند توفرها"

بينما أشارت تقارير إعلام محلية  إلى مقتل ما يصل إلى ستة جنود أمريكيين وستة جنود أفغان في الحادث.
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