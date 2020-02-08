أنباء عن خسائر في الأرواح.. إطلاق نار على قوات أمريكية في أفغانستان

قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية في أفغانستان تعرضت لإطلاق نار مباشر.





وأكد سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان ،إن القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة التي تقوم بعملية في مقاطعة نانجارهار تعرضت لإطلاق نار مباشر في 8 فبراير"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".





وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعملون على معرفة التفاصيل ، لكنهم أكدوا أن هناك خسائر.





وتابع قائلا "نحن نقيّم الموقف وسنقدم المزيد من التحديثات عند توفرها"



