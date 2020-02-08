AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:36 م
مواطن على المعاش
مواطن على المعاش
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضجا، وهو في عمر الخامسة منذ بدايته، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بالتحقق المستمر من الحاصلين عليه. 

وقالت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»؛ : «بطمن المستفيدين من البرنامج أن هذا العام هو عام بحث كل المتظلمين في الوزارة وسوف نقدم الدعم للأكثر فقرا .. من بدأ يعمل سوف يتم استبعاده من البرنامج». 

وأوضحت الوزيرة، أن 27% من الدعم تذهب الي ذوي الإعاقة؛ و 17% تذهب إلى النساء المعيلات؛ و10% يحصل عليها المسنون؛ مؤكدة أن كل يتيم أصبح كبيرا ويعمل سيخرج من تكافل وكرامة.  

ونوهت الوزيرة، أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات أولوية الوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية التعاون بين الوزرات لصالح الوطن والمواطن. 

ونوهت القباج، بأن الجولات الميدانية التي تقوم بها تعكس مدى اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر مع المواطنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين القباج تستقبل وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

انطلاقا من الفيوم.. برنامج فرصة يعقد أولى لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات الصعيد

بالورود والصور التذكارية.. غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة.. صور

التضامن: إطلاق برنامج وعي قريبا.. وحسم قضايا العلاوات الخمس لصالحنا

وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي

القباج للعاملين بمديرية تضامن القليوبية: أوصيكم خيرًا بالمواطنين والفقراء

ترشيحاتنا

إصابة نجم الهلال السعودي قبل لقاء خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد

الخلافات عرض مستمر | أصالة تسخر من أحلام .. فيديو

الدوري المصري.. صلاح محسن يخطف فوزا مهما لـ سموحة من إف سى مصر

فيتور بيسيرو نجل مدرب الأهلي السابق لـ صدى البلد: صالح جمعة الأفضل في مصر.. ولكن

وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية بطل واقعة الطبنجة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس