وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضجا، وهو في عمر الخامسة منذ بدايته، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بالتحقق المستمر من الحاصلين عليه.





وقالت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»؛ : «بطمن المستفيدين من البرنامج أن هذا العام هو عام بحث كل المتظلمين في الوزارة وسوف نقدم الدعم للأكثر فقرا .. من بدأ يعمل سوف يتم استبعاده من البرنامج».





وأوضحت الوزيرة، أن 27% من الدعم تذهب الي ذوي الإعاقة؛ و 17% تذهب إلى النساء المعيلات؛ و10% يحصل عليها المسنون؛ مؤكدة أن كل يتيم أصبح كبيرا ويعمل سيخرج من تكافل وكرامة.





ونوهت الوزيرة، أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات أولوية الوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية التعاون بين الوزرات لصالح الوطن والمواطن.





ونوهت القباج، بأن الجولات الميدانية التي تقوم بها تعكس مدى اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر مع المواطنين.