AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وثائق مسربة تكشف خيانة إخوان اليمن للتحالف العربي.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 10:57 م
وثائق تؤكد التعاون
وثائق تؤكد التعاون المشبوه بين الإخوان والحوثيين في اليمن
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وثائق سرية حصلت عليها القوات الجنوبية في الساحل الغربي باليمن خلال عملية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي، عن خيانة قيادات إخوان اليمن لقوات التحالف العربي.

الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام يمنية كشفت عن خيانة الإخوان من خلال مراسلات ووثائق تضم معلومات استخباراتية، مثل إرسال إحداثيات المواقع التي سيستهدفها طيران التحالف إلى غرفه عمليات مليشيات الحوثي بحيث لا يحقق طيران التحالف أهدافه لتصبح العملية استنزاف للتحالف.

و كشفت الوثائق عن قيام جماعة الإخوان اليمنية ممثلة في حزب الإصلاح وعناصر تابعة لفرقة علي محسن الأحمر، بإرسال مبالغ ضخمة  إلى ميليشيات الحوثيين في صنعاء من خلال الاستيلاء على العقارات والأراضي. في محافظة مأرب ومحافظة عدن.

وحسب الوثائق، بلغ عدد الدفعات المالية التي وصلت صنعاء 6 دفعات أرسلتها قيادات من إخوان اليمن والمتعاونين معهم، حيث اتثبت الأوراق تورط الإخواني محمد الإدريسي في تمويل ميليشيات الحوثي بعدما أرسل نحو 8 مليون ريال سعودي إلى الحوثيين في صنعاء عن قيمة عقارات واراضي في محافظة مارب قام ببيعها.

وجاء في الوثائق اسم  أمين عبدالله محمد الناصري كمتعاون مع مليشيات الحوثي من خلال  بيع عقارات وأراضي في محافظة عدن بمبلغ  6 مليون ريال سعودي  وإرسالها لمليشيات الحوثي في صنعاء، إضافة إلى تورط قيادي عسكري فيما كان يعرف بالغرقة الأولى مدرع ويدعى عبد الله علي معزب في تسليم مواقع عسكرية بمحافظة مارب لمليشيات الحوثي وارساله  5 مليون ريال سعودي للحوثيين في صنعاء.

وزاد التنسيق وفقا للوثائق بين الإخوان وميليشيات الحوثي، حيث قام  مبخوت بن عبود الشريف رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة  بالتنسيق لتسليم مواقع عسكرية لصالح مليشيات الحوثي ونشر عناصر ترصد تحركات ضباط التحالف العربي في مارب وارساله المعلومات الاستخباراتية لمليشيات الحوثي كما قام بإرسال  4 مليون ريال سعودي  الى صنعاء عن قيمة أراضي وعقارات قام ببيعها لصالح مليشيات الحوثي في محافظة مأرب .

وكشفت وسائل إعلام محلية عن منح رتبة ملازم ثاني لعدد من عناصر حزب الإصلاح الإخواني  بينهم شقيق القيادي في الحزب حمود سعيد المخلافي وابن عمه وخمسة من مرافقيه.

واتضح من الوثائق أن إخوان اليمن كانوا متورطين في تسريب المعلومات الاستخباراتية والعسكرية ، وتسليم المواقع العسكرية إلى ميليشيات الحوثيين، خاصة وأنها تأتي بعدما كشفت تقارير محلية عن تسيلم حزب الإصلاح ، جبهات مهمة على حدود المملكة العربية السعودية، في خيانة واضحة لقوات التحالف العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضيحة مدوية.. الكشف عن قضية فساد إخوانية في مأرب باليمن

مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين شمالي اليمن

محافظ مأرب اليمنية يدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لها ميليشيا الحوثي

اليمن.. انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب

اللقطات الأولى لانفجارات ضخمة بمدينة مأرب باليمن .. فيديو

ترشيحاتنا

انهيار طارق الشيخ في عزاء والده .. صور

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تجنب تناولها في الليل .. 5 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل النوم

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عذب الرضيع بالحرق وكسر قدمه.. طفل يدفع ثمن قسوة زوج أمه بالإسماعيلية

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92