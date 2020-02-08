وثائق مسربة تكشف خيانة إخوان اليمن للتحالف العربي.. تفاصيل

كشفت وثائق سرية حصلت عليها القوات الجنوبية في الساحل الغربي باليمن خلال عملية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي، عن خيانة قيادات إخوان اليمن لقوات التحالف العربي.





الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام يمنية كشفت عن خيانة الإخوان من خلال مراسلات ووثائق تضم معلومات استخباراتية، مثل إرسال إحداثيات المواقع التي سيستهدفها طيران التحالف إلى غرفه عمليات مليشيات الحوثي بحيث لا يحقق طيران التحالف أهدافه لتصبح العملية استنزاف للتحالف.





و كشفت الوثائق عن قيام جماعة الإخوان اليمنية ممثلة في حزب الإصلاح وعناصر تابعة لفرقة علي محسن الأحمر، بإرسال مبالغ ضخمة إلى ميليشيات الحوثيين في صنعاء من خلال الاستيلاء على العقارات والأراضي. في محافظة مأرب ومحافظة عدن.





وحسب الوثائق، بلغ عدد الدفعات المالية التي وصلت صنعاء 6 دفعات أرسلتها قيادات من إخوان اليمن والمتعاونين معهم، حيث اتثبت الأوراق تورط الإخواني محمد الإدريسي في تمويل ميليشيات الحوثي بعدما أرسل نحو 8 مليون ريال سعودي إلى الحوثيين في صنعاء عن قيمة عقارات واراضي في محافظة مارب قام ببيعها.





وجاء في الوثائق اسم أمين عبدالله محمد الناصري كمتعاون مع مليشيات الحوثي من خلال بيع عقارات وأراضي في محافظة عدن بمبلغ 6 مليون ريال سعودي وإرسالها لمليشيات الحوثي في صنعاء، إضافة إلى تورط قيادي عسكري فيما كان يعرف بالغرقة الأولى مدرع ويدعى عبد الله علي معزب في تسليم مواقع عسكرية بمحافظة مارب لمليشيات الحوثي وارساله 5 مليون ريال سعودي للحوثيين في صنعاء.





وزاد التنسيق وفقا للوثائق بين الإخوان وميليشيات الحوثي، حيث قام مبخوت بن عبود الشريف رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة بالتنسيق لتسليم مواقع عسكرية لصالح مليشيات الحوثي ونشر عناصر ترصد تحركات ضباط التحالف العربي في مارب وارساله المعلومات الاستخباراتية لمليشيات الحوثي كما قام بإرسال 4 مليون ريال سعودي الى صنعاء عن قيمة أراضي وعقارات قام ببيعها لصالح مليشيات الحوثي في محافظة مأرب .





وكشفت وسائل إعلام محلية عن منح رتبة ملازم ثاني لعدد من عناصر حزب الإصلاح الإخواني بينهم شقيق القيادي في الحزب حمود سعيد المخلافي وابن عمه وخمسة من مرافقيه.



