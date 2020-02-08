وزيرة التضامن: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية قريبا

عبرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتواجدها في حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، موجهة شكرا خاصا للمؤسسة لمجهودها في محافظات الصعيد.





واكدت "القباج" خلال كلمتها في حفل مؤسسة النداء، اليوم: "التنمية وطن ودين، فحب الوطن ليس بالكلام ولكن بالعمل ولنا قدوة في أستاذتنا في العمل الميداني وأشكر الوزيرة السابقة للتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي".





وزفت قباج بشرى بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية الجديد على وشك الاصدار، مؤكدة أنها تعد بغد مشرق بروح القانون وليس نصه فقط، وأن الوزارة خير داعم للمجتمع المدني ويعملان معا في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية.





وأكدت أنها تحلم بتغيير منهج وزارة التضامن والانتقال من الدعم الى الإنتاج وتمكين النساء في الريف وذوي الإعاقة.





وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الوزراء والمحافظين ومسئولي الأمم المتحدة ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني.





ونجحت مؤسسة النداء في تنفيذ 45 تدخلا مبتكرا في قطاعات الزراعة والخدمات الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق أكثر 4000 فرصة عمل في 72 قرية في صعيد مصر معتمدة على نهج متكامل تماما.