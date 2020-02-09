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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب زنجبيل بالليمون؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:00 ص
فوائد الزنجبيل بالليمون
فوائد الزنجبيل بالليمون
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حياة عبد العزيز

كوب من الزنجبيل بالليمون يحمي الجسم من الأمراض، ويعمل كمطهر طبيعي للمعدة، وذلك ما قدمته الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي.

 

المقادير:

نصف ليمونة مقطعة إلى شرائح.

٥ شرائح زنجبيل.

كوب ماء مغلي.

- ملعقة عسل ابيض.


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طريقة التحضير:

- وضع الزنجبيل والليمون في الماء المغلي.

- ضيفي ملعقة العسل الابيض في الكوب.

- ضيفي المشروب الى العسل.

 

فوائد الزنجبيل بالليمون:

 

- يعمل على إمداد الجسم بالدفء

- يخفف من آلام الحلق ويقضي على الانفلونزا.

- يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

- يزيل رائحة الفم الكريهه.

- يساعد على تخفيف الوزن.

- تقوية الجهاز المناعي.

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