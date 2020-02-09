لا يوجد ضغوط أمريكية .. تونس تكشف سبب إعفاء مندوبها بمجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي من مهامه، معللة قرارها "بضعف الأداء وغياب التنسيق" معها في مسائل وصفتها بـ "الهامة".





واعتبرت رشيدة النيفر المستشارة لدى الرئيس التونسي والمكلفة بالإعلام والاتصال إن "هذا خطأ دبلوماسي جسيم"، وتابعت "أخطاء مهنية قام بها وتتمثل أساسا في غياب التنسيق والتشاور أوّلا مع وزارة الخارجية ومع بقية أعضاء المجموعة العربية التي رشحت تونس لعضوية مجلس الأمن".





وأضافت النيفر في تصريح لراديو شمس اف إم "قام بتوزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع يُعرض على اجتماع مجلس الأمن القادم. هو قام بتوزيع وثيقة لم يتم التشاور حولها مع رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الخارجية".





واعتبرت النيفر أن الأخطاء التي قام بها البعتي من شأنها أن "تؤثر على مدى نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة خطة السلام ويضعف حظوظ مرور هذا المشروع ونحن نصرّ على أن يحظى هذا المشروع بأكبر تأييد ممكن حتى يستطيع ان يمرّ في مجلس الأمن".





ونفت النيفر "وجود ضغوطات" من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إقالة البعتي.



