هطول أمطار متوسطة على عدة مناطق بـ شمال سيناء

وأعطي اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ تعليماته بسرعة تحرك مجالس المدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات شفط المياه وإزالتها من الأماكن التي تراكمت فيها، حتى لا تعيق حركة سير السيارات.



تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، لطقس سيئ وتقلب في الأحوال الجوية بهبوب رياح باردة، وهطول أمطار متوسطة استمرت لعدة ساعات.بدأ هطول الأمطار مع بداية الساعات الأولى من اليوم الأحد قبل دخول موعد الحظر بساعة، لذا لم تؤثر على حركة السير في الأسواق، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها قبل موعد الحظر.وسارع المواطنون في مركزي الحسنة نخل وسط سيناء، منذ الصباح الباكر بعمل سدود ترابية لتحويل مياه الأمطار إلى زراعاتهم.من جانبها، استعانت مجالس المدن بوسط سيناء، بالجرارات الزراعية لعمل سدود ترابية لإعاقة حركة المياه، ولتحقيق الاستفادة من مياه السيول في تغذية الخزان الجوفي بالمياه، وحجز المياه خلف البحيرات الصناعية والسدود لتخزين المياه أمامها.