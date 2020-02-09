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تعليم

نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:27 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسـمين بدوي - عدسة ندا حمدي
رصد موقع صدى البلد أجواء عودة الطلاب لمدارسهم اليوم مع انطلاق اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

حيث توافد منذ قليل الطلاب على مدرسة باسوس الثانوية المشتركة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط أجواء هادئة وخالية من أي اضطرابات أو مخاوف من الذهاب للمدرسة بالتزامن مع المخاوف من انتشار الأمراض المعدية في التجمعات.

وكان قد أصدر الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم، تعليمات لجميع مدارس الجمهورية، توصي بضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم، ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
نرصد أجواء عودة الطلاب للمدارس في شبرا الخيمة مع بدء الترم الثاني.. صور
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