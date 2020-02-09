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أخبار البلد

النور جه.. اتبع تلك الخطوات قبل توصيل الفيشة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
ينقطع التيار الكهربائى أحيانا، وعند عودته لابد أن تتبع خطوات هامة قبل توصيل الأجهزة بمصدر التيار.

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، بعض النصائح للمواطنين عند عودة التيار الكهربائى لتفادى التعرض لأى حوادث. 

ويستعرض "صدى البلد" أهم خطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار:

 أعطِ مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضى باقى الأجهزة، لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.
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