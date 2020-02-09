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أخبار البلد

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة فى إطار الحوكمة التى تتبعها، تقوم بتقييم أى تجربة قبل تعميمها، ومنها تجربة العدادات مسبوقة الدفع، بعد اكتشافها بعض التلاعبات من بعض المشتركين، مما تسبب فى زيادة نسبة سرقة التيار.

لذلك قررت الوزارة القيام بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع كل 3 أشهر، كدورة كشف لتغطية كل عدادات الشركة بالكامل بغض النظر عن كون المشترك يقوم بالشحن أم لا، وذلك للاطمئنان على المنظومة بالكامل وتحصيل أموال الدولة، والوقوف على أى نقاط تحتاجها المنظومة للتحسين.


وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة تفكر فى المستقبل فى حلين لتفادى هذه العيوب ، لتحقيق خطة الوزارة فى الاستغناء عن الكشافين، وهى استخدام العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع مرتبطة بنظام اتصال مباشرة بالمركز الرئيسى بالشركة لمراقبتها عن بعد، وهذا نتيجة بعض العيوب التى تم اكتشافها فى العدادات مسبوقة الدفع المرتبطة بالشركة من خلال الكارت فقط.
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