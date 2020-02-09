الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة فى إطار الحوكمة التى تتبعها، تقوم بتقييم أى تجربة قبل تعميمها، ومنها تجربة العدادات مسبوقة الدفع، بعد اكتشافها بعض التلاعبات من بعض المشتركين، مما تسبب فى زيادة نسبة سرقة التيار.





لذلك قررت الوزارة القيام بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع كل 3 أشهر، كدورة كشف لتغطية كل عدادات الشركة بالكامل بغض النظر عن كون المشترك يقوم بالشحن أم لا، وذلك للاطمئنان على المنظومة بالكامل وتحصيل أموال الدولة، والوقوف على أى نقاط تحتاجها المنظومة للتحسين.







