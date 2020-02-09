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رياضة

رسميا .. غياب نجم صن داونز عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:43 ص
الأهلى وصن دوانز
الأهلى وصن دوانز
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عمرو الحلوانى
كشف  الموقع الرسمي لـ صن داونز الجنوب أفريقي عن  حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه ابيلو مورينا خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الجنوب أفريقي "إن اللاعب تعرض لكسر وتلف في أربطة الكاحل اليمنى، ومن المقرر إجراء عملية جراحية اليوم الأحد".

وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب مورينا لن يكون متواجدا مع فريقه صن داونز خلال مواجهتى الأهلى فى الدور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويعد مورينا واحدا من أبرز اللاعبين داخل فريق صن داونز فى ظل تواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي ودوره المحورى فى النتائج الجيدة التى يحققها الفريق .

وحدّد الكاف مواجهة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير كما يلعب مباراة العودة يوم الجمعة 6 مارس ولم يحدد الكاف توقيت انطلاق المباراة أو الملعب والتي سيتم تحديدها فيما بعد.

وقرّر الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي 29 فبراير الجارى، على أن يكون لقاء العودة فى تونس 6 مارس.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.

واصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز جنوب الإفريقي ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي  الترجي الرياضي التونسي  في دور ربع النهائي.

وجاءت باقي المباريات كالآتي

الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي 

النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي



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