خطوة جديدة من الصين لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين عن خطوة جديد لمواجهة فيروس كورونا، من خلال دعم الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية.





ولا يزال الطلب على الإمدادات الطبية في ارتفاع مستمر في الصين، مع استمرار وباء كورونا في حصد الأرواح في الصين والعالم، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.





وطمأنت السلطات الصينية منتجي الإمدادات الطبية على أن الحكومة ستكون المشتري النهائي في خطوة لتشجيع الإنتاج على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.





وتشتمل هذه المنتجات في البداية على مجموعات اختبار ونظارات طبية وأدوات واقية طبية وأقنعة وكمامات، بالإضافة إلى موادها الخام، وسيتم تعديل القائمة مع تطور الوباء ، وفقًا لمبدأ توجيهي مشترك بين عدة وزارات.





سيتم شراء هذه المنتجات وتخزينها من قبل الحكومة إذا لم يستطع السوق استهلاكها جميعًا.





وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني قد وصلت إلى 37198 بحلول نهاية أمس يوم السبت، فيما لقي 812 شخصًا مصرعهم نتيجة الفيروس.





وحثت الحكومة المنتجين المعنيين على استئناف الإنتاج بكامل طاقتهم، وقالت إن الدعم سيكون متاحًا لمساعدة المزيد من الشركات على التحول لإنتاج الإمدادات الطبية.





وأشار المبدأ التوجيهي إلى ضرورة ضمان جودة المنتج والإلتزام بتوقيت التسليم.



