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رياضة

بعد الخسارة أمام أسوان.. خصم 30 ألف جنيه من لاعبي الاتحاد.. وإيقاف المستحقات

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:13 م
محمد مصيلحي وطلعت
محمد مصيلحي وطلعت يوسف
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إسلام عوده
قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم ٣٠ ألف جنيه من كل لاعب وإيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج بعد الخسارة التى تلقاها فريق الكرة أمس أمام أسوان بهدف دون رد.

وعقد محمد مصيلحى رئيس النادى والثلاثى ابراهيم شعبان وأحمد فؤاد وإسماعيل أحمد اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين صباح اليوم للوقوف على أسباب الخسارة.

وأعرب رئيس النادى السكندرى خلال الاجتماع عن غضبه من النتيجه والأداء فى مباراة أمس وطالبهم بتحسين الأداء فى المباريات القادمة .

وأعلن عن دعم الإدارة للجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف صاحب البصمة الواضحة على الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف مصيلحى خلال الاجتماع تقدير الإدارة لغضب الجماهير السكندرية بعد الخسارة ووصفها بالداعم الدائم للفريق .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد ٢٧ نقطة.
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