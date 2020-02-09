AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطر عابر للحدود.. داعش يهدد العالم بــ 27 ألف إرهابي فى سوريا والعراق

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أكدت صحيفة "ذاهيل" الأمريكية في تقريرٍ لها استند إلى بيان من وزارة الدفاع الأمريكية، أن خطر داعش لم ينته بعد.

وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممي فلاديمير فورونكوف أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يوجدون في سوريا والعراق. 

وقال إن تنظيم داعش خسر موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته، بعد مقتل مؤسسه أبوبكر البغدادي، في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال يمثل نواة للتهديد الإرهابي العابر للحدود. 

ودعا العالم إلى أن يكون صفًا واحدًا في وجه التنظيم، الذي يحاول استعادة قدراته، لخوض عمليات كبيرة على نطاق دولي.

وحذر من أن خلايا التنظيم المحلية متمسكة بإستراتيجيتها السابقة، المتمثلة في سعيها لتعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2019 تكتب نهاية أكبر تنظيم إرهابي في التاريخ.. داعش انتهى على الأرض.. وخبراء يحذرون من انتقامه القادم: رعب قد لا نتصوره

البنتاجون: الميليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطرا من تنظيم داعش

داعش يطل برأسه من جديد.. هجوم بـ سيارات مفخخة وانتحاريين في الموصل

الأمم المتحدة تكشف أعداد الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق

ترشيحاتنا

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

لإعادة الحياة في الصين.. جاكي شان يعلن مكافأة 140 ألف دولار

ننشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق الأهرام

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

AdvertisementS

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور