خطر عابر للحدود.. داعش يهدد العالم بــ 27 ألف إرهابي فى سوريا والعراق

أكدت صحيفة "ذاهيل" الأمريكية في تقريرٍ لها استند إلى بيان من وزارة الدفاع الأمريكية، أن خطر داعش لم ينته بعد.





وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممي فلاديمير فورونكوف أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يوجدون في سوريا والعراق.





وقال إن تنظيم داعش خسر موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته، بعد مقتل مؤسسه أبوبكر البغدادي، في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال يمثل نواة للتهديد الإرهابي العابر للحدود.





ودعا العالم إلى أن يكون صفًا واحدًا في وجه التنظيم، الذي يحاول استعادة قدراته، لخوض عمليات كبيرة على نطاق دولي.





وحذر من أن خلايا التنظيم المحلية متمسكة بإستراتيجيتها السابقة، المتمثلة في سعيها لتعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية.



