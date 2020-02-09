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تعليم

"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:07 م
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس المحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " 100 مليون صحة".

وتفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فعاليات المبادرة بمدرسة الزعيم السادات التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، بحضور هدى عمار، منسق صندوق تحيا مصر.

تستهدف مبادرة "نور حياة" توقيع الكشف الطبي على 120 ألف طالب في الإسكندرية خلال العام الدراسي الجاري 2019 - 2020 بواقع 60 ألف طالب بكل فصل دراسي.

وقال الديب أن مبادرة "نور حياة" من المبادرات الرائدة في علاج تلاميذ المدارس من مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتشمل كافة المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج والنظارات للتلاميذ غير القادرين بالمدارس الحكومية، ما يجعل مصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها. 
"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور
"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور
"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور
"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور
"تعليم الإسكندرية" تستأنف مبادرة "نور حياة" بالمدارس.. صور
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