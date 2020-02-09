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أخبار العالم

ستهدئ من تهديدات أردوغان لسوريا.. إيران تعلن عن مفاجأة لتركيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:04 م
أردوغان والرئيس الإيراني
أردوغان والرئيس الإيراني روحاني
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محمد علي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها مستعدة لمساعدة تركيا وسوريا على حل خلافاتهما بشأن الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات في سوريا، مضيفة أن طهران تدعم سيادة حليفتها الاقليمية الرئيسية دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وتقدم تركيا دعمًا للمتمردين الذين يتطلعون إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما دعمت إيران وروسيا قوات الأسد في الحرب، وتعاونت الدول الثلاث أيضًا على حل سياسي للصراع.


وفي اجتماع بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، والمسؤولين الإيرانيين ، أكدت طهران على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال الدبلوماسية.


وأكدت إيران مجددًا أنه يجب عدم استخدام المدنيين في سوريا كدروع بشرية ... وأن إيران مستعدة للتوسط بين تركيا وسوريا لحل القضية".


وأفاد التليفزيون الحكومي الإيراني أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في اجتماع منفصل مع بيدرسن في طهران، قال إن إيران مستعدة للمساعدة في وقف تصاعد الأزمة في سوريا فيما يتعلق باستقلال سوريا وسيادتها.


وحاولت القوات السورية المدعومة من روسيا استرجاع محافظة إدلب السورية، آخر معقل للمتمردين في البلاد، ما جلب تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد على  القوات السورية في إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية الشهر الجاري، وبعد أن قُتل ثمانية جنود أتراك جراء قصف من قبل قوات الحكومة السورية بالقرب من بلدة سراقب.

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