AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. عاصفة "سيارا" تشل الحركة في بريطانيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:13 م
سقوط شجرة كبيرة على
سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية يورونيوز فيديو لاخر ما سببته عاصفة "سيارا" من آثار ودمار في شوارع بريطانيا.

وظهر بالفيديو سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي ودمرتها بشكل كامل مما ادى الى الغاء الرحلات البحرية بين ضفتي المانش بدءًا من ظهر اليوم "حتى إشعار آخر" بحسب ما أعلن مسؤول فرنسي.

وأوضحت يورونيوز ان الرياح عصفت في ويلز (جنوب غرب) صباح اليوم وقد تمّ بالفعل تسجيل سرعة رياح بلغت 138 كيلومترًا في الساعة.


وأشارت يورونيوز إلى أنه في قطاع السكك الحديدية، تسببت الرياح بأضرار في خطوط إمدادات الطاقة، ما دفع بعشرات شركات النقل إلى تأجيل مواعيد السفر أو إلغائها. أمّا في قطاع النقل الجوي، فتضافرت جهود شركات الطيران من أجل الحد من تأثير العاصفة على البلاد.

وقالت يورونيوز إن "الخطوط الجوية البريطانية" سمحت لمسافرين إلى أوروبا وفي رحلات داخلية مع شركات طيران أخرى بتحويل حجوزاتهم إليها بهدف تقليص عدد المتضررين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو | عطية تضرب بريطانيا.. وتحذيرات قوية من الأرصاد الجوية

العاصفة عطية تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء ببريطانيا

عاصفة شديدة تتسبب في انقلاب شاحنة كبيرة بـ بريطانيا.. فيديو

إصابات ودمار داخل جيش إسرائيل | اعرف السبب

العاصفة لولو | انهيارات أرضية وجبلية وقتلى وحوادث تشل مظاهر الحياة في لبنان.. فيديو

تسبب بموجة أمطار غزيرة وفيضانات.. إعصار داميان يجتاح أستراليا.. شاهد

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم مصير إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات

شاهد .. استقبال حافل لـ حسام حسن فى الأهلي

حاول التعدي جنسيا على شقيقته فقتله والداه خنقا في المحلة.. تفاصيل الحادث

قائمة مزاد سيارات جمارك الإسكندرية خلال فبراير .. صور

شروق عقدة: تعرضت للتنمر ولم أفكر في عمليات التجميل أو الليزر.. فيديو

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد