شاهد.. عاصفة "سيارا" تشل الحركة في بريطانيا

وظهر بالفيديو سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي ودمرتها بشكل كامل مما ادى الى الغاء الرحلات البحرية بين ضفتي المانش بدءًا من ظهر اليوم "حتى إشعار آخر" بحسب ما أعلن مسؤول فرنسي.

وأوضحت يورونيوز ان الرياح عصفت في ويلز (جنوب غرب) صباح اليوم وقد تمّ بالفعل تسجيل سرعة رياح بلغت 138 كيلومترًا في الساعة.









وأشارت يورونيوز إلى أنه في قطاع السكك الحديدية، تسببت الرياح بأضرار في خطوط إمدادات الطاقة، ما دفع بعشرات شركات النقل إلى تأجيل مواعيد السفر أو إلغائها. أمّا في قطاع النقل الجوي، فتضافرت جهود شركات الطيران من أجل الحد من تأثير العاصفة على البلاد.



