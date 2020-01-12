تهدد 30 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتقتل 11 شخصا.. فيديو

قتل ما لا يقل عن 11 شخصا إثر عاصفة شتوية عاتية أدت إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة.



وقالت هيئة الأرصاد الوطنية، إن العواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل.



وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن العاصفة تهدد 30 مليون أمريكي.



فيما ألغيت أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في 5 ولايات أمريكية.



ومن المتوقع أن تسقط المزيد من الثلوج اليوم في إيلينوي وميشيجان وشمالي نيويورك ونيو إنجلاند.