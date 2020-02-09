اعتقدت أنها حامل فاكتشفت أنها مصابة بالسرطان .. صدمة أم شابة

أصيبت امرأة اعتقدت أنها حاملًا بسبب سرعة نمو بطنها بالذعر لاكتشاف أنها مصابة بسرطان مبيض يبلغ 14 حجمه رطلًا.

شعرت كاتي هولمز بالحيرة عندما بدأت في تجربة عدد لا يحصى من أعراض الحمل بما في ذلك شعرها بالمرض والإرهاق في الصباح وتوقف دورتها الشهرية

وشعرت الأم البالغة من العمر 22 عامًا والتي تعيش في مقاطعة هيرتفوردشاير الانجليزية بعدم رغبتها في تناول الطعام علاوة على تساقط شرعها ونمو بطنها حيث باتت يصعب لمسها.

طوال شهري سبتمبر وأكتوبر ، زارت الأطباء مرارًا وتكرارًا حيث أكدت اختبارات الحمل التي لا تعد ولا تحصى أن كاتي لم تكن حاملًا.

اكتشف الأطباء في النهاية أن كاتي كان لديه كيس مبيض سرطاني يبلغ وزنه 14 رطلًا - وهو نفس وزن التوائم داخل الرحم.

كشفت الاختبارات أن الكيس يحتوي على نسيج سرطاني ، لكن الأطباء تمكنوا من إزالة الكتلة بأكملها بنجاح مع أحد مبايضها في 17 يناير 2017 قبل أن ينتشر السرطان ، بجسد الأم الشابة لتصبح خاليًا تمام من السرطان.





ونتاب الام ، التي تأخرت عن الحمل أثناء محنتها ، من السعادة عندما علمت أنها حامل بعد ستة أشهر فقط من أجراء جراحتها ، والآن لديها ابنتها ، تدعى آفا.