التعليم: بدء الدراسة بجميع المحافظات.. وتنفيذ التعليمات الاحترازية بالمدارس.. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الفصل الدراسي الثاني بدأ اليوم بكامل قوته بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان المدارس نفذت جميع التعليمات التى أرسلت لها الخاصة بدليل وزارة الصحة الطرق الوقائية.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن جميع قيادات وزارة التربية والتعليم قامت بزيارات لكافة المدارس لمتابعة الحالة الصحية للطلاب فى أول يوم دراسة والاطمئنان على سير الخطة التعليمية.





وأوضح، أنه زار مدرستين فى محافظة الوادي الجديد لمتابعة سير الحركة التعليمية والاطمئنان على تطبيق المدارس لتعليمات الوزارة الخاصة بطرق الوقاية من الأمراض.





وأشار إلى أن هناك فى جميع المدارس يوجد لوحات توضيحية وكمامات احترازا من الاصابة بالأمراض، مضيفا أن هناك تعليمات باستمرار النظافة على الحمامات الخاصة بالمدارس.