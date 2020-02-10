شكوى.. قرية ابتوك شبراخيت غارقة في مياه الصرف الصحي

اشتكى المواطن محيى عمر سلام، من مواليد قرية ابتوك شبراخيت فى محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود الصرف الصحى فى قرية ابتوك شبراخيت ما يعمل على غرق شوارع القرية بمياه الصرف التى تؤدى إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة فضلًا عن معاناة الأهالى فى السير والمرور.

للتواصل مع الحالة : 01067678176 .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.