AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سهيل سات.. صفقة تضع رأس تميم بين مقصلتي إيران وأمريكا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
وضعت قطر نفسها بين شقي رحى، ووجد تميم بن حمد أمير نظام الحمدين في الدوحة نفسه في مأزق بين قوة إقليمية خبيثة يخدم مشروعها، وبين القوة العالمية الأولى، الولايات المتحدة، التي لن يطيق غضبها.

واحتدمت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خلال يناير الماضي على الأراضي العراقية والتي أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد.

وأثارت التقارير التي أفادت بخروج الطائرات الأمريكية التي نفذت عملية اغتيال سليماني من قاعدة عسكرية في قطر، غضب طهران، ما جعل تميم يهرع إلى طهران لتهدئة الأمور، والتعهد بمواصلة التعاون، في زيارة التقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني اللذين شددا علنا على ضرورة أن ترد قطر جميل طهران التي ساندتها خلال مقاطعة الرباعي العربي، ليتعهد تميم بزيادة التعاون في شتى المجالات بين الدوحة وطهران، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي قد تطال قطر في حال نفذت ذلك.

وتتخوف قطر كذلك من إمكانية تسرب معلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رغبة إيران في استئجار جانب من منظومة القمر الصناعي القطرية "سهيل سات".

وتعتبر الحكومة الإيرانية أن صفقة استئجار سهيل أمر مفروغ منه، وحق مكتسب لها، في إطار رد الدوحة للجميل وتضغط بكل قوتها من أجل إتمامها في أسرع وقت.

وترغب إيران في استئجار جزء من "سهيل سات" بهدف تكثيف حملتها الدعائية في المنطقة من أجل نشر الفوضى والفتن في المنطقة، في الوقت الذي يشهد الوجود الإيراني في العراق ولبنان هزة كبيرة، وكذلك الوضع في اليمن، فضلا عن تصاعد الضغوط الدولية ضدها.

ويجد تميم بن حمد نفسه في وضع خطير، فمن ناحية لا يستطيع أن يتجاهل إيران أو يرفض طلبها، فهو الذي دفع 3 مليارات دولار كدية لمقتل سليماني. بحسب ما أعلنه كبير الاستراتيجيين في الحرس الثوري الإيراني، حسن عباسي.

في الوقت نفسه، تظهر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشددا مع أي دولة تتعاون مع طهران متجاوزة عقوبات واشنطن الخانقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقاتلات وقاذفات أمريكية في قطر.. هل يتخلى تميم عن إيران؟

لقاءات قطرية إيرانية بعد 24 ساعة من مقتل سليماني.. ماذا يدور في طهران؟

وزير الدفاع الإيراني يكشف نوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم على القواعد الأمريكية بالعراق

تتزامن مع احتجاجات طهران.. ما سر زيارة أمير قطر لإيران؟

روحاني يعاير تميم بالمقاطعة العربية.. اتفاق قطري إيراني يضع الدوحة في وجه المدفع

تميم يلتقي خامنئي.. لفتة مهينة من المرشد الإيراني في حق أمير قطر.. صورة

ترشيحاتنا

أزمة كبرى .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

هيونداي توسان وجيب شيروكي ونيسان صني في مزاد شركة التأمين التكافلي فبراير الجاري.. صور

كلب يهرب جرو صغيرا من داخل القفص للعب معه.. شاهد ماذا يفعل

تجربة حزينة.. أم تقابل طفلتها بعد وفاتها مرة ثانية

الدوري الإسباني.. ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

الرئيس السيسى يطالب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بهذا الأمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا