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رياضة

سلة رجال سموحة تستعيد توازنها على حساب الأهلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:46 م
سلة رجال سموحة
سلة رجال سموحة
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة الكابتن أيمن مطراوي المدير الفني فوزا هاما وغاليا وثمينا وتغلب على نظيره الأهلي 79 /77 بعد لقاء ولا أروع لنجوم سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره سبورتنج 85 /84 ثم مصر للتأمين 82 /69 ثم الجيش 89/65 ثم الزمالك 66 /63.

ويسير الفريق بخطى ثابتة في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانية بتغلبه على الجزيرة في دور الـ16 74 /72 ثم سبورتنج 85 /84.

وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيايا 79/69 و68/56 علي الترتيب.

تضم قائمة الفريق: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفواني ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عمارة والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن محمد رزق مدرب عام والكابتن أحمد درويش مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس فهمي تحليل أداء والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.
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