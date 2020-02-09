شيرين رضا تعلق على إلقاء القمامة بالشارع.. شاهد





وقالت شيرين رضا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع.... يا رب".





ولقيت تغريدتها ردودا واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات بين "‏‎يارب والله انا نفسي جدا حقيقي" و "‏‎بتطلبي المستحيل والله" و"‏‎للاسف دى ثقافة عامة".





يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد.

علقت الفنانة شيرين رضا على صورة أحد عمال هيئة المترو يقوم بتنظيف المحطة من القمامة التي يقوم الراكبون بإلقائها على الأرض.