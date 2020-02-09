تحرك برلماني عاجل بسبب بنك المعرفة في تابلت الثانوية العامة

قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن عدم وجود اللغة الفرنسية داخل موقع بنك المعرفة بالتابلت المقرر على المرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم.





وأوضح "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شبكة المدارس التي تعمل بالنظام التعليمي باللغة الفرنسية كلغة أساسية دون الإنجليزية تواجه مشكلة كبيرة في استخدام بنك المعرفة الخاص بالتابلت حيث إن بنك المعرفة توجد به نسخة عربية والأخرى إنجليزية ولا توجد به نسخة باللغة الفرنسية وذلك يجعل الطلاب غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المدارس الأخرى ليس لديها مشاكل استخدام بنك المعرفة ولكن ينبغي أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت حتى يستطيع الطلاب أن يحصلوا على المعلومات اللازمة لهم في ظل اعتماد جميع الامتحانات على بنك المعرفة وذلك أصبح أمرا ضروريا للغاية.





وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزارة التربية والتعليم للتحقيق في هذا الأمر، مؤضحًا أنه ستتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل.