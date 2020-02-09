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تعليم

في حضور المحافظ.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للتعليم

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:17 م
اليوم العالمي للتعليم
اليوم العالمي للتعليم
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شاذلى عبد الفتاح
وسط مشاركة 1800 طالب وطالبة من 20 مدرسة من المدارس المنتسبة لليونسكو بأسوان شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتعليم أمام مبنى ديوان عام المحافظة .


بجانب تفقد الجدارية الفنية التى تمثل التعاون المصرى اليابانى المشترك وسيتم عرضها فى أولمبياد طوكيو باليابان 2020 وقام بتنفيذها طلاب مدرستى السلام أكاديمى بأسوان وأوريو الابتدائية تحت مسمى ( العالم الذى نريده ) .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على منظومة التعليم بالمحافظة ، وأيضًا لفريق العمل لمنسقى مدن التعلم .

وأكد المحافظ أن ما يشهده مجال التعليم والتعلم من تحقيق إنجازات متعددة يجعلنا نشعر بالفخر والإعتزاز ، وخاصة أن أسوان تعتبر هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تنتمى لشبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو .

وأشاد أشرف عطية باللوحة والجدارية الفنية التى قام بتنفيذها أبنائنا الطلاب من مدينتى طوكيو وأسوان بنفس الألوان المبهجة والتناسق والرؤية فى الدمج بين الحضارتين المصرية واليابانية ليؤكد ذلك على مدى الوعى والفكر والابتكار لديهم .

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https://www.elbalad.news/3924200
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