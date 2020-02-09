محمد أبو العينين: طالبت بإنشاء مدن صناعية متكاملة منذ 2008

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه طالب فى عام 2008 بتحديد الصناعات المناسبة لكل محافظة، وإنشاء مدن صناعية متكاملة.





وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستثمر الأجنبي عندما يجد تخطيطًا وتنظيمًا جيدًا يستثمر باطمئنان.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أن المكسب والخسارة بالنسبة إلى المستثمر قرار حتمي، وكل مستثمر تكون له خطة، وهدفه المكسب.





وأوضح محمد أبو العينين، أن الحكومة تقدم رسائل إلى جميع المستثمرين في دول العالم، بأنها تحاول حل المشكلات التي تقف عائقا أمام المستثمر.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه يحاول عرض مشكلات المستثمرين لحلها، ووضع حوافز لجذبهم منذ 12 عامًا مضي.



