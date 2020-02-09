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رياضة

مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:34 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
أكد خالد الغندور، قائد نادي الزمالك السابق، والإعلامي الحالي بقناة النادي، عن إقامة مؤتمر صحفي غدًا الإثنين، ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببطولة كأس السوبر الإفريقي.
وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية:" غدًا سيقام مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة كأس السوبر الإفريقي، نادي الزمالك سيسافر يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير في التاسعة صباحًا ، لمطار عمان بالأردن، على أن ينتقل من عمان ليصل قطر في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة".

وأضاف الغندور:"كان من المفترض أن تنتقل البعثة من قطر للإمارات لخوض السوبر المصري، لكن لا يوجد خطوط طيران بين البلدين، لذا ستعود بعثة الزمالك للقاهرة يوم 15، على أن يذهبوا مرة أخرى للإمارات."

ويلاقي نادي الزمالك، نظيره النادي الترجي الرياضي التونسي، في الرابعة عشر من الشهر الجاري، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.
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