محمد أبو العينين يقدم الشكر لـ إلهام أبو الفتح: لها دور مهم فى نجاح شبكة صدى البلد

قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية لـ الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس مجموعة قنوات صدي البلد، على جهودها الكبيرة فى العمل بـ صدي البلد، قائلا: "إلهام لها دور مهم فى نجاح شبكة قنوات صدى البلد".





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وأشار محمد أبو العينين، إلى أنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكنه يعتبر الإعلام رسالة وطنية ولكن الخسارة خسارة مادية فقط.





وأوضح محمد أبو العينين، أن قنوات صدى البلد تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء وتوضح الحقيقة الموجودة فى مصر للعالم، معلقًا: "ادفع حياتى مقابل كشف مخططات أهل السوء".





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسي يظهر على قنوات صدى البلد لارسال رسالة وطنية ورسالة خارجة من القلب.





وتابع أبو العينين، أن أحمد موسي يقوم بعرض أخبار صادقة من القلب لـ القلب، وأكد أن هذا مجهود كبير من الجميع بالقناة.





ووجه محمد أبو العينين، رسالة تحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على المجهود الكبير الذي يبذل، مؤكدًا أن أحمد صبري أصبح يقوم بعمل لينكات مع العالم في اليابان ومع الصين.





وأوضح أبو العينين أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم عملا مهنيا محترما، وأكد أن جميع العاملين مع أحمد صبري يعملون بجهد وبحب، وأعرب أبو العينين عن سعادته بهذا المجهود.