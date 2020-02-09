AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد أبو العينين يقدم الشكر لـ إلهام أبو الفتح: لها دور مهم فى نجاح شبكة صدى البلد

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:54 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
Advertisements
البهي عمرو

قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية لـ الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس مجموعة قنوات صدي البلد، على جهودها الكبيرة فى العمل بـ صدي البلد، قائلا: "إلهام لها دور مهم فى نجاح شبكة قنوات صدى البلد".


إقرا أيضاأبو العينين: أخسر كثيرا فى مجال الإعلام.. ولكنها رسالة وطنية لفضح الأكاذيب وإذاعة الإنجازات

إقرا أيضا| أبو العينين مقدما الشكر لـ أحمد موسى: يفضح الإخوان ويعرض الحقيقة.. فيديو

إقرا أيضا| محمد أبو العينين يوجه كلمة إلى زوجته ونجله طارق على الهواء .. فيديو


وأشار محمد أبو العينين، إلى أنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكنه يعتبر الإعلام رسالة وطنية ولكن الخسارة خسارة مادية فقط.


وأوضح محمد أبو العينين، أن قنوات صدى البلد تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء وتوضح الحقيقة الموجودة فى مصر للعالم، معلقًا: "ادفع حياتى مقابل كشف مخططات أهل السوء".


ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسي يظهر على قنوات صدى البلد لارسال رسالة وطنية ورسالة خارجة من القلب.


وتابع أبو العينين، أن أحمد موسي يقوم بعرض أخبار صادقة من القلب لـ القلب، وأكد أن هذا مجهود كبير من الجميع بالقناة.


ووجه محمد أبو العينين، رسالة تحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على المجهود الكبير الذي يبذل، مؤكدًا أن أحمد صبري أصبح يقوم بعمل لينكات مع العالم في اليابان ومع الصين.


وأوضح أبو العينين أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم عملا مهنيا محترما، وأكد أن جميع العاملين مع أحمد صبري يعملون بجهد وبحب، وأعرب أبو العينين عن سعادته بهذا المجهود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى مشيدا بـ موقع صدى البلد: متميز وله مصداقية وخط وطني واحد.. فيديو

مثال رائع .. أبو العينين عن أحمد موسى : إعلامي وطني محترم يقف بجانب البلد.. فيديو

إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019

بالتصفيق الحاد.. مستقبل وطن يكرم أحمد موسى خلال احتفالية المتميزين في 2019

حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي وائل الإبراشي.. صور

حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي محمد علي خير

ترشيحاتنا

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

أيمن يونس: ضربتا الجزاء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي من وحي خيال الحكم

ماذا يقال في سجود السهو؟.. داعية إسلامي يجيب

اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في بريطانيا وإسبانيا

رحلة البحث عن 5 ملايين مسافر.. كارثة مرعبة بخصوص فيروس كورونا تهدد الصين والعالم

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور