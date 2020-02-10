شعلة نشاط ووفاء وإخلاص..أبو العينين يوجه كلمة للحاج محسن على الهواء

وجه رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية لشقيقته الحاجة سمية ابو العينين، قائلا: «لها دور كبير فى إدارة الجمعية الخيرية ولها فى كل مناسبة خطط وبرامج لإنتشار الجمعية على مستوى الجمهورية».





وقال «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»:"الحاجة سمية أبو العينين هى الخير والبركة وتتصف بالإيمان والإجتهاد فى العمل والكفاءة والوفاء، مضيفا:"هى دراعى اليمين ونعم الأخت ربنا يباركلها".





كما وجه أبو العينين، التحية لزوج الحاجة سامية أبو العينين، قائلا:"الحاج محسن هو الجندى المجهول فى كل الأعمال الوطنية، فضلا عن كونه شعلة نشاط وشعلة حماس وشعلة إخلاص".





ونوه إلى أن المرأة هي الأم التي تعبت وربت لإخراج جيل ينفع البلد وهي أم الشهيد والبطل الذي دفع حياته فداءا للوطن.





وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن المرأة المصرية لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، وأيضا في كل عرس انتخابي في مصر يكون للمرأة دور كبير ومؤثر، مؤكدا أن السيدات هم عظيمات مصر.





وأشار إلى أنه رأى في أهالي الجيزة فرحة وحب، ونظرة عيونهم فيها فرحة وتفاؤل، لافتا إلى أن أهم سمات الرئيس السيسي هو التركيز على المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، خاصة أنهم كانوا مهمشين من قبل.





وأوضح أن التاريخ سيسجل أهتمام الرئيس السيسي بالشباب، والمؤتمرات التي يتبناها من أجل الشباب والمرأة، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور مهم في البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء والمناصب العليا.