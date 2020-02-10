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أخبار البلد

حقوقي: مصر يوجد بها أكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن مصر يوجد  بها أكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة اهلية تتنوع مجالات الانشطة بها بشكل كبير .


وأكد شرابي في تصريح لـ "صدى البلد" أن من المفترض ان جميع المؤسسات الأهلية يجب أن تخدم قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية.


وأضاف شرابي أن الجمعيات الأهلية تمثل شريحة مهمة من المجتمع المدني إذا توافر لها بعض الإمكانات والمرونة الإدارية.


وأوضح شرابي أن هذه الإمكانات تكمن في تشجيع المواطنين على المساهمة في العمل التطوعي وتفعيل أدوار الجمعيات والمؤسسات، ودعمها في الحصول على مصادر مالية إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية والاهلية التي تسهم في زيادة مشاركة المجتمع المدني.

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