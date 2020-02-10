آل باتشينو وروبرت دي نيرو يخطفان الأنظار خلال حفل الأوسكار.. فيديو

وصل نجوم فيلم The Irishman آل باتشينو وروبرت دي نيرو ل حفل توزيع جوائز حفل الاوسكار في نسخته الـ92 والذي يقام بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.





وظهر الثنائي الفني الشهير سويا على السجادة الحمراء لتمثيل فيلمهما الذي ينتفس على جائزة افضل فيلم وافضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثل دور ثان.





ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.