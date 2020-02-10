بعد مشاركتها فى حفل جوائز الأوسكار.. نيللي كريم توجه رسالة لـ يسرا

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة للنجمة الكبيرة يسرا بعد مشاركتها فى فعاليات النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.





ونشرت نيللى كربم صورة ليسرا وعلقت قائلة "لدينا ديفا على النار" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل مع المكياج الصارخ.





وتستعد نيللى كريم لتصوير مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، إلى جانب النجم آسر ياسين، محمد عادل، وآخرين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت.



